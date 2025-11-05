Путин предложил создать правкомиссию по межнациональным отношениям

Президент России Владимир Путин предложил повысить статус рабочей группы по межнациональным отношениям до правительственной комиссии. Такое предложение глава государства сделал на заседании совета по межнациональным отношениям, видеозапись с которого публикует пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Те далекие события (Смутное время в России в начале 18 века) — это и урок всем нам, причем на все времена, назидание потомкам — не доводить споры до раздоров, разрушающих страну. Не допускать шаткости государственного устройства, своих основ государства», — сказал Владимир Путин.

Мнение граждан, по словам президента, должно быть одним из индикаторов национальной политики. Опыт социологических исследований национальных отношений нужно использовать для эффективности нацполитики, добавил глава государства.

Совет по межнациональным отношениям был образован 5 июня 2012 года. Это совещательный и консультативный орган при президенте. Председатель совета — сам президент, ответственный секретарь — замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов.