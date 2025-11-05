В отношении европейцев к России начали появляться «фрагменты здравомыслия», но надеяться на прекращение противостояния РФ и Запада не стоит даже в случае прогресса в переговорах об урегулировании на Украине. К такому выводу пришли 5 ноября участники расширенного заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам.

По оценке председателя экспертного совета, директора по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова, противодействие России со стороны ее оппонентов «вступает во все более системную и ожесточенную фазу». «Переговорное разрешение украинского кризиса сейчас не выглядит вероятным, но даже если прогресс на этом пути появится, прекращения противостояния России и Запада это не сулит. Формы будут варьироваться, но при текущей конфигурации интересов, как их понимают стороны, они не являются примиряемыми»,— подчеркнул господин Лукьянов.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков напомнил, что нынешнее состояние отношений России с Западом имеет «глубокие причины», главная из которых — западная экспансия на Восток. «Эта экспансия осуществлялась на протяжении нескольких десятилетий при практически полном игнорировании жизненно важных интересов России, прежде всего в области безопасности»,— подчеркнул дипломат.

Наконец, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сделал акцент на том, что «верхушка» Евросоюза по-прежнему далека от понимания первопричин украинского кризиса. В то же время Европа, по его мнению, «перестает быть единой в своей антироссийской истерии» и «фрагментация здравомыслия» постепенно расширяется. Поэтому российские депутаты продолжат работать со «здравомыслящими политиками Старого Света», пообещал господин Слуцкий. Например, на следующей неделе, по его словам, члены международного комитета Думы могут встретиться с депутатом Европарламента от Люксембурга, лидером Альтернативной демократической партии реформ Фернаном Картайзером.

Михаил Спиридонов