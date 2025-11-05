Проект ТЛЦ «Екатеринбург» представят в первом квартале 2026 года

Проект нового транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Екатеринбург» представят в первом квартале 2026 года, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем telegram-канале. Центр будет расположен рядом с железнодорожной станцией Седельниково. Его строительство планируется завершить к 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, соглашение о создании ТЛЦ «Екатеринбург» подписали в ноябре 2020 года. Проект предусматривает создание транспортной инфраструктуры, логистическо-распределительной и сервисной составляющих. Грузооборот центра, по прогнозам, к 2030 году составит 10 млн тонн в год. В настоящий момент специалисты приступили к проведению проектно-изыскательских работ.

ТЛЦ «Екатеринбург» станет частью проекта «Сухой порт», который инициировал экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2022 году. В рамках него в регионе уже действуют терминалы «Уральский», «Шувакиш», C.I.T. Екатеринбург и грузовой двор на станции Гипсовая. По словам господина Паслера, за первое полугодие 2025 года инвестиции в отрасль превысили 50 млрд руб. При этом оборот организаций логистического комплекса составил порядка 6% общего оборота организаций региона.

«С появлением нового терминала «Екатеринбург» инвестиции, налоговые поступления и число рабочих мест в регионе возрастут»,— резюмировал Денис Паслер.

Полина Бабинцева