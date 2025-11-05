Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В центре Ярославля демонтировали вывески маркетплейсов

В Ярославле с фасада здания Главпочтамта, расположенного на улице Комсомольской, демонтировали незаконно установленные вывески маркетплейсов. О проведенных работах сообщили в мэрии. Судя по опубликованным фото, речь идет о вывесках Ozon и Wildberries.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Работы по демонтажу незаконных вывесок проводились на территории всего Кировского района города.

«Владельцы конструкций разместили их без согласования с мэрией Ярославля и не исполнили выданное предписание. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность, включая штраф»,— говорится в сообщении властей.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

У собственников демонтированных конструкций есть 10 дней на подачу заявления для возвращения своих вывесок. Также владельцев обяжут компенсировать расходы на демонтаж, транспортировку и хранение.

Алла Чижова

Новости компаний Все