В центре Ярославля демонтировали вывески маркетплейсов

В Ярославле с фасада здания Главпочтамта, расположенного на улице Комсомольской, демонтировали незаконно установленные вывески маркетплейсов. О проведенных работах сообщили в мэрии. Судя по опубликованным фото, речь идет о вывесках Ozon и Wildberries.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Работы по демонтажу незаконных вывесок проводились на территории всего Кировского района города.

«Владельцы конструкций разместили их без согласования с мэрией Ярославля и не исполнили выданное предписание. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность, включая штраф»,— говорится в сообщении властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

У собственников демонтированных конструкций есть 10 дней на подачу заявления для возвращения своих вывесок. Также владельцев обяжут компенсировать расходы на демонтаж, транспортировку и хранение.

Алла Чижова