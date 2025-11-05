Приложение «Япарковка» можно будет скачать в середине декабря

В Ярославской области ведется разработка мобильного приложения «Япарковка», которое позволит оплачивать парковку на территории всего региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Приложение будет доступно для скачивания уже в середине декабря. Оно позволит легко оплачивать парковку, выбирать тарифы, получать уведомления об окончании оплаченного периода или оформлять возврат, если водителю нужно уехать раньше»,— написал господин Евраев в своем Telegram-канале.

В приложении будет «Кошелек», пополнение которого возможно через банковский сервис. Регистрация в приложении подразумевает введение госномера своего автомобиля. При работающей геолокации приложение будет само находить автомобиль, в ином случае нужно будет воспользоваться информацией со специальных стоек для ручного ввода.

«В случае если мобильный интернет не работает, пользователю следует запомнить номер парковочной зоны, где стоит автомобиль, зафиксировать время начала парковки и произвести оплату, как только появится техническая возможность»,— добавили в правительстве области.

Плата должна быть произведена в течение 15 минут. Если автомобиль занимает место меньше этого времени, то оплата не требуется. Напомним, что будут предусмотрены альтернативные способы оплаты: через официальный сайт парковочного пространства, банкоматы или с помощью СМС.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле час парковки для жителей региона обойдется в 75 руб., в Рыбинске — в 60 руб., в Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском — в 45 руб. Для машин, которые зарегистрированы в других регионах, парковка будет в два раза дороже.

Алла Чижова