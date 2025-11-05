Fan ID расширяют прописку

Систему Fan ID расширят на новые матчи и кубки. Министр спорта Михаил Дегтярёв в разговоре с «Матч ТВ» отметил, что это решение принято в целях безопасности. С 2022 года болельщики обязаны иметь персональную карту для посещения игр чемпионата России по футболу и финала Кубка страны. Она работает как пропуск на стадион и оформляется через «Госуслуги» и МФЦ с использованием биометрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Расширять систему, однако, необязательно, считает президент группы компаний «Футбол Маркет» Юрий Белоусов: «Это не способствует повышению посещаемости болельщиками матчей. Например, на сегодняшний день на матчах сборной Fan ID не требуется. Технических возможностей отследить тех, кто нарушает регламент и правила, достаточно. Вводить новые требования для тех, кто хочет посещать игры, я бы не стал. Когда нет Fan ID, процент посещаемости игр намного выше. Ну и болельщики уже давно поменяли свое мнение. Это не большая проблема, сегодня можно за 15-20 минут получить разрешение, зарегистрироваться и так далее».

Министр спорта Михаил Дегтярев также сообщил, что на данный момент паспорт болельщика есть более чем у 3 млн человек. Расширение Fan ID не ударит по доходам спортивных клубов, считает футбольный инсайдер Иван Карпов: «Любые административные препоны влияют негативно, другой вопрос, насколько сильно. Если сравнивать с введением Fan ID в РПЛ, то уже огромное количество людей получили паспорта болельщиков. В этом году оно достигнет почти 1 млн. То есть нововведение не будет таким же резким. К примеру, 6 ноября состоится матч "Спартак"—"Локомотив", где, очевидно, будет sold out. В том числе и отсутствием Fan ID вызвана такая посещаемость. При этом на матчи "Зенита" в РПЛ ходят порядка 37 тыс. зрителей в среднем. В Кубке России это всего лишь 20 тыс. болельщиков, но ожидать какого-то резкого снижения не стоит. При этом доходы клубов от проведения матчей постепенно нарастают. В 2024 году у "Динамо" этот показатель составлял 860 млн руб. (плюс 263 млн руб.), у "Спартака" — плюс 125 млн руб. к значениям предыдущего года, ЦСКА — плюс 170 млн руб. Сначала было достаточно большое падение, и постепенно оно отыгрывается».

После введения Fan ID посещаемость матчей «Краснодара» и «Динамо» на стадионах РПЛ сократилась более чем на 70%, согласно данным спортивного портала «Чемпионат.com». На играх «Зенита» и «"Ахмата» — почти наполовину.

Анхель Леонардо Боррего Карбонель