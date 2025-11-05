Испытания второго образца электробуса «Электрогород» начались в Петербурге

Парк общественного транспорта Санкт-Петербурга пополнился вторым опытным образцом электробуса «Электрогород», произведенного на Уфимском заводе транспортного машиностроения.

Фото: АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод»

Как сообщили в городском комитете по транспорту, данная модель электробуса отличается максимальной локализацией, а вся силовая часть и электроника произведены в Петербурге компанией ООО «Системы автономной энергии» (САЭ).

Во второй версии машина оснащена шестью современными тяговыми батареями общей энергоемкостью более 441 кВт.ч, что позволяет электробусу в условиях городского цикла проходить до 250 км на одном заряде.

Тестовая эксплуатация продолжится до конца этого года, после чего перевозчик примет решение о покупке второго «Электрогорода» для автобусного парка Петербурга, уточнили в комтрансе.

Андрей Цедрик