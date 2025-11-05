С 2026 года генетическая диагностика при ЭКО станет для нижегородцев бесплатной

В Нижегородской области с 2026 года проведение предимплантационной генетической диагностики в рамках процедуры ЭКО станет бесплатной. По словам спикера областного заксобрания Евгения Люлина, предоставлять эту процедуру будут по полису ОМС.

Генетическая диагностика позволяет предотвратить отклонения в развитии будущего ребенка. Стоимость процедуры составляет не менее 40 тыс. руб.

По предложению нижегородского заксобрания, с 2026 года диагностика будет включена в программу государственных гарантий. На ее реализацию в целом по России планируется направить 500 млн руб.

Андрей Репин