Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С 2026 года генетическая диагностика при ЭКО станет для нижегородцев бесплатной

В Нижегородской области с 2026 года проведение предимплантационной генетической диагностики в рамках процедуры ЭКО станет бесплатной. По словам спикера областного заксобрания Евгения Люлина, предоставлять эту процедуру будут по полису ОМС.

Генетическая диагностика позволяет предотвратить отклонения в развитии будущего ребенка. Стоимость процедуры составляет не менее 40 тыс. руб.

По предложению нижегородского заксобрания, с 2026 года диагностика будет включена в программу государственных гарантий. На ее реализацию в целом по России планируется направить 500 млн руб.

Андрей Репин