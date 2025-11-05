Помощник президента РФ Эдельгериев получил полномочия в вопросах водных ресурсов

На помощника президента России Руслана Эдельгериева возложены обязанности специального представителя по вопросам климата и водных ресурсов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Господин Эдельгериев уже занимал должность специального представителя президента, но лишь по вопросам климата.

1 ноября президент принял спецпредставителя для обсуждения международного регулирования использования водных ресурсов. На встрече Руслан Эдельгериев раскритиковал «коллективный Запад» за отстаивание корыстных интересов под предлогом природоохранной деятельности. Он также поделился мнением, что России необходимо предлагать мировому сообществу собственные механизмы взаимодействия по вопросам водных ресурсов.

Руслан Эдельгериев инспектировал пляжи Краснодарского края после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года. В результате той катастрофы в Черное море попало около 2,2 тыс. т мазута. Очистка береговой линии Краснодарского края продолжается до сих пор.

Степан Мельчаков