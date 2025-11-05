В ноябрьские праздники спрос на «Золотое кольцо» вырос на 90%

Интерес к путешествиям по маршруту «Золотое кольцо» вырос в ноябрьские праздники почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Союзе городов Золотого кольца со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии и сервисов бронирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как заверили в Союзе, прошлогодние показатели были значительно превышены. Например, популярность Суздаля и Владимира выросла более чем в два раза, Ярославля и Костромы — на 78 и 57% соответственно.

В Золотое кольцо традиционно входят восемь городов: Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий. В 2018 году в туристический маршрут был включен Углич, который в этом году также показал рост интереса со стороны туристов.

«С 2 по 4 ноября в Угличе были полностью забронированы не только отели, но и все гостевые дома. Из-за высокого наплыва туристов наш центр работал до 21 часа все праздничные дни»,— привели в Союзе слова представителей туристского информационного центра «Углич».

Алла Чижова