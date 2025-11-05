Многодетным семьям Петербурга начали выдавать до миллиона рублей на погашение ипотеки

В Санкт-Петербурге вступила в силу новая мера поддержки многодетных семей. С 5 ноября они могут получить до миллиона рублей на погашение ипотеки, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Обратиться за материальной помощью смогут семьи, в которых третий или последующие дети появились на свет с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Родителям необходимо подать заявки на портале Госуслуг, чтобы получить федеральную выплату до 450 тыс. рублей и доплату от региона в размере до 550 тыс. рублей.

Договор на выдачу ипотечного кредита должен быть заключен до 1 июля 2028 года. Денежные средства должны поступить через десять дней с момента подачи заявления.

Татьяна Титаева