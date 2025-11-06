Как поступают в вузы через олимпиады

Сегодня победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в течение четырех лет после победы могут поступить без вступительных испытаний (БВИ) на бюджет в любой вуз. Им достаточно сдать обязательные ЕГЭ по русскому языку и базовой математике, чтобы получить школьный аттестат.

Еще 85 олимпиад (так называемых перечневых), дающих льготы при поступлении, делятся на три уровня в зависимости от числа участников и сложности заданий.

К первой группе относятся самые сложные и массовые конкурсы. Их диплом нужно подтвердить, набрав не менее 75 баллов на ЕГЭ по соответствующему предмету. Вузы сами решают, какие олимпиады учитывать при поступлении и какие преференции будут у их призеров. Минобрнауки разрешает зачислять таких абитуриентов без вступительных испытаний, округлять результат ЕГЭ по соответствующему предмету до 100 или добавлять 5–10 дополнительных баллов к экзаменам.

Ежегодно, по данным Минобрнауки, победители и призеры олимпиад, зачисленные без вступительных испытаний, занимают менее 2% бюджетных мест. В 2025 году их было 9,5 тыс. человек. В 2024 году «олимпиадники» были зачислены в приоритетном порядке в 152 университета (всего в России около 1,1 тыс. вузов). 86% от общего числа абитуриентов, поступивших БВИ после олимпиад, выбрали 26 ведущих вузов.

Полина Ячменникова