Ежемесячные компенсационные выплаты, которые полагаются военным пенсионерам, заключившим контракт с Минобороны для участия в СВО, распространили на военнослужащих в приграничье. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

До прошлого года военные пенсионеры прекращали получать пенсии после возвращения на службу. Президентский указ №554 от 28.06.2024 исправил эту ситуацию, но лишь для участников СВО. Им назначили ежемесячную выплату, которая в полном объеме компенсировала пенсии за выслугу лет.

Теперь на компенсацию пенсии в праве претендовать военнослужащие, выполняющие задачи по защите регионов, прилегающих к районам проведения СВО.

Согласно сегодняшнему президентскому указу, выплата гарантируется военнослужащим, подписавшим контракт с Минобороны, начиная с 6 августа 2024 года. В этот день Вооруженные силы Украины пересекли границу с Россией в Курской области, заняв часть Суджанского района. Украинские войска удерживали российские территории до марта 2025 года.

Степан Мельчаков