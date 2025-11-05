В «Артеке» открыли мемориал погибшему в зоне СВО «артековцу»

В «Артеке» открыли бюст 23-летнему Герою России Назару Енину, погибшему в зоне боевых действий на Украине в ноябре 2024 года. Мемориал «артековцу» установили на Аллее героев, создаваемой в лагере с 2016 года. На ней увековечены имена солдат Приморской армии, погибших при освобождении «Артека» в годы Великой Отечественной войны. Бюст Назара Енина стал 27-м на аллее.

Как передает корреспондент ТАСС, в церемонии открытия аллеи приняли участие первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, директор МЦД «Артек» Константин Федоренко, председатель правления «Движение Первых» Артур Орлов и др.

Назар Енин родился в 2001 году в Ставрополе. После окончания Московского высшего военного общевойскового командного училища его распределили в 37-ю гвардейскую мотострелковую бригаду. Военнослужащий погиб 5 ноября 2024 года в боях в районе поселка Новодонецкое в ДНР.

«Офицер первым вступил в бой с наступавшими, чтобы дать возможность подчиненным выйти из укрытий и занять круговую оборону. Даже получив пулевое ранение, он не оставил поле боя, а продолжал руководить личным составом, самостоятельно уничтожив пятерых вражеских солдат»,— рассказали агентству в пресс-службе «Артека».

Там указали, что ценой своей жизни Назар Енин спас жизни «не менее 12 сослуживцев». В апреле 2025 года президент Владимир Путин удостоил военнослужащего звания Героя России посмертно.

