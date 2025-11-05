Провизорам нижегородских аптек массово отказывают в аккредитации

Провизоры нижегородских аптек столкнулись с массовым отказом при продлении аккредитации. Это грозит им потерей трудового стажа. Об этом сообщил главный редактор профильного медицинского ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По его данным, чаще всего Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ) отказывает работникам аптек в аккредитации из-за того, что указанные в трудовых книжках должности не соответствуют наименованию этих в должностей номенклатуре Минздрава РФ. Исправить ошибочные записи не возможно — часть аптек, где раньше работали провизоры, ликвидированы.

Провизорам с 25-летним опытом работы, которые не могут подтвердить свой стаж, предлагают пройти длительную переподготовку. Часть работников аптек не могут получить аккредитацию с января текущего года. Это, в частности, касается бывших сотрудников МУП «Нижегородская аптечная сеть». Не имеющих аккредитации сотрудников, в том числе заведующих аптеками, переводят на должности продавцов-консультанта с понижением зарплат.

Обсудить проблему и пути выхода из сложной ситуации планируется 18 ноября в Общественной палате РФ.

Андрей Репин