Валерий Фадеев возглавил комиссию правозащитной госпремии

Владимир Путин утвердил новый состав комиссии по определению кандидатур на присуждение Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Главой комиссии стал председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Ранее эту должность занимала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Кроме того, указом президента отменена ежегодная ротация состава комиссии. Также этот орган больше не сможет привлекать для осуществления оценки деятельности соискателей премий сторонние организации. Теперь для выполнения своих задач комиссия может только направлять запросы и приглашать на свои заседания должностных лиц.

Комиссия по определению кандидатур на присуждение Госпремий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности была образована в 2016 году. Кандидатов на соискание премий имеют право выдвинуть общественные объединения, некоммерческие организации и граждане России. Окончательное решение о присуждении премии принимает президент. В разное время премия вручалась Людмиле Алексеевой, Льву Амбиндеру, Елизавете Глинке и другим правозащитникам и благотворителям.

Николай Минин