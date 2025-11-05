В Ярославле стартует реставрация бывшей табачной фабрики

В Ярославле выдано разрешение на приспособление для современного использования бывшей табачной фабрики на улице Победы. Об этом сообщил главный архитектор города Артем Цымбалов на своей странице «Вконтакте».

«Пока планируемый функционал объекта не ясен, получено разрешение на обновление оконных, дверных проемов и восстановление пластики»,— уточнил он.

Напомним, что в 2023 году соглашение о ревитализации территории в ходе ПМЭФ подписали ярославский губернатор Михаил Евраев и учредитель ООО «Эко», бывший директор ярославской табачной фабрики Владимир Галагаев. Стоимость проекта оценивалась в 4,5 млрд руб. Он подразумевал комплексное развитие территории, реставрацию, создание общественных, деловых и жилых объектов.

