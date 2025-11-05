В Ярославле стартует реставрация бывшей табачной фабрики
В Ярославле выдано разрешение на приспособление для современного использования бывшей табачной фабрики на улице Победы. Об этом сообщил главный архитектор города Артем Цымбалов на своей странице «Вконтакте».
Фото: Артем Цымбалов, Вконтакте
«Пока планируемый функционал объекта не ясен, получено разрешение на обновление оконных, дверных проемов и восстановление пластики»,— уточнил он.
Фото: Артем Цымбалов, Вконтакте
Напомним, что в 2023 году соглашение о ревитализации территории в ходе ПМЭФ подписали ярославский губернатор Михаил Евраев и учредитель ООО «Эко», бывший директор ярославской табачной фабрики Владимир Галагаев. Стоимость проекта оценивалась в 4,5 млрд руб. Он подразумевал комплексное развитие территории, реставрацию, создание общественных, деловых и жилых объектов.