Парламент Болгарии отклонил законопроект о национализации активов ЛУКОЙЛа

Народное собрание Болгарии не поддержало предложение о национализации местных активов ЛУКОЙЛа. Соответствующий законопроект предполагал, что правительство выделит средства для покупки дочерних предприятий российской компании и их инфраструктуры.

В поддержку инициативы проголосовали 42 депутата из партии МЕЧ и фракции «Возрождение». Против высказались 80 законодателей, еще 70 воздержались.

Утром 5 ноября президент Румен Радев наложил вето на поправки к закону о поощрении инвестиций, касающиеся имущества ЛУКОЙЛа. Поправки были приняты парламентом 24 октября. Они вводили специальные условия для сделок с недвижимостью, акциями и долями в капитале четырех компаний, контролируемых ЛУКОЙЛом. Согласно новым правилам, такие сделки могли быть завершены только после одобрения правительства и согласия Госагентства национальной безопасности. Президент пояснил, что в такой ситуации правительство оказывается зависимым от заключений агентства нацбезопасности, а это конституционно недопустимо, сообщало Болгарское национальное радио.