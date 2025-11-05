В Госдуме предложили проверять наличие судимости у нянь через «Госуслуги»

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением создать на портале «Госуслуг» сервис для проверки нянь. Обращение депутатов есть в распоряжении «РИА Новости». В нем предлагается проверять у нянь наличие судимости и медицинских справок.

Авторы обращения — Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев. Они указывают, что с помощью такого сервиса люди, нанимающие нянь и домашних помощников, могли бы получать сведения о кандидатах из официальных баз данных. В частности, наниматель через сервис может узнать о медицинских противопоказаниях для работы с детьми и пожилыми.

В обращении отмечается, что сейчас на «Госуслугах» россияне уже могут получать часть данных о себе и других, например, о налоговой задолженности, судимости и наличии медицинских допусков к работе. Включение в портал сервиса по проверке нянь является «логичным шагом», так как для этого уже есть вся цифровая инфраструктура.

Полина Мотызлевская