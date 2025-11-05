«Оренбург» уступил «Краснодару» в матче Кубка России

В среду, 5 ноября, состоялся первый матч 1/4 финала Пути РПЛ «Фонбет» Кубка России, в котором встретились «Оренбург» и «Краснодар». Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе «Оренбурга» мяч забил Максим Савельев. У гостей дважды отличился Джон Кордоба, еще один гол в активе Данилы Козлова.

Ответная встреча команд пройдет в Краснодаре 26 ноября. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

Андрей Сазонов