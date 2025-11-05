Путин: Россия предупреждала о возможном ответе на ядерные испытания других стран

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова принять ответные меры, если другие страны возобновят ядерные испытания. Об этом он сообщил на совещании с Советом безопасности РФ.

Владимир Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию в 2023 году он уже предупреждал о возможных шагах России. «Если Соединенные Штаты или другие участники соответствующего Договора проведут такие испытания, то и Россия должна будет предпринять адекватные ответные действия»,— подчеркнул он.

В ходе совещания министр обороны Андрей Белоусов заявил о систематическом наращивании США стратегических наступательных вооружений и разрушении ими международных договоров по контролю над ядерным оружием. Он подчеркнул, что в ответ на это России необходимо немедленно начать подготовку к возможным полномасштабным ядерным испытаниям. Инфраструктура Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет провести их в сжатые сроки.

30 октября президент США Дональд Трамп объявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, сославшись на действия других стран. Однако он не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь.