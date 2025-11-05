Путин освободил от должности замглавы МЧС Герасимова

Заместитель министра РФ по чрезвычайным ситуациям Антон Герасимов освобожден от должности. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Антон Герасимов занимал пост замглавы МЧС с 31 января 2023 года. Имеет звание действительного государственного советника РФ III класса. Чиновника награждали ведомственными наградами МЧС и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Господин Герасимов — выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана. С 2015 по 2020 год он работал заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Во время работы в регионе чиновника награждали знаками отличия и почетными грамотами. С 2020 по 2023 год Антон Герасимов занимал руководящие должности в коммерческих организациях.

Степан Мельчаков