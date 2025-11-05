Директор «Спаса» возмутился Хеллоуином в Рыбинске

Директор телеканала «Спас» Борис Корчевников выразил недовольство проведением мероприятия в стиле Хеллоуина в бассейне в Рыбинске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Директор телеканала "Спас" Борис Корчевников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Корчевников опубликовал скриншоты постов, якобы размещенных в соцсетях одной из муниципальных спортшкол города. На них фото детей дошкольного возраста, которые сидят на краю бассейна с игрушечными рожками на голове и пьют напиток красного цвета. В подписи говорится о «хеллуинской вечеринке» для детей. По словам Корчевникова, к нему обратились «шокированные родители» с требованием «вынести заразу из наших умов».

«Зараза в умах осела так крепко, что педагоги этой детской школы, превратившие чистых детских ангелов в чертей и вручившие им в руки иллюзию кровавой жижи, этим даже хвастают»,— написал директор телеканала «Спас» Борис Корчевников.

Как сообщает «Газета.ру», депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов обратился в правоохранительные органы с требованием проверить мероприятие.

Антон Голицын