Белоусов: США хотят разместить в Европе ракеты с подлетным временем 6-7 минут до РФ

США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные комплексы Dark Eagle, которые поступят на вооружение американской армии в конце года, заявил министр обороны Андрей Белоусов на оперативном совещании Совбеза. По его словам, подлетное время ракет от Германии до Центральной России будет составлять 6-7 минут.

«На вооружение Соединенных Штатов, армии США в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тыс. км»,— сказал министр обороны (цитата по сайту Кремля).

Господин Белоусов сообщил также, что в США ведутся работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel с дальностью полета 13 тыс. км, стратегической атомной подводной лодки типа Columbia и тяжелого бомбардировщика B-21 Raider.

Министр обороны предложил президенту России Владимиру Путину немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Он также отметил, что российские войска способны «в сжатые сроки» подготовиться к их проведению на архипелаге Новая Земля.

Степан Мельчаков