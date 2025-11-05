МККК получил больше 170 тыс. запросов о поиске пропавших из-за боев на Украине

Международный комитет Красного Креста (МККК) с марта 2022 года по октябрь 2025-го принял 174,2 тыс. запросов о розыске пропавших без вести с обеих сторон конфликта на Украине, сообщает пресс-служба организации. В это число входят заявки о поисках и военных, и гражданских лиц.

За тот же период бюро по розыску МККК передало 15,3 тыс. семьям данные о судьбе или местонахождении пропавших родных. Также было передано 22,8 тыс. личных сообщений от военнопленных и обратно.

В начале октября МККК сообщал о 163 тыс. принятых запросов о розыске. В начале августа Российский Красный Крест сообщал, что организация помогла родственникам найти 2,74 тыс. пропавших (за период с 6 августа 2024 года). Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявляла, что в 2025 году были найдены более 300 без вести пропавших на СВО военнослужащих. В 2024 году ее аппарат установил судьбу 3176 пропавших без вести военнослужащих.

Полина Мотызлевская