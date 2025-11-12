Суше, дольше, автохтоннее

«Ъ. Выбор сомелье» проанализировал основные тенденции российского рынка игристых вин.

Современная молодежь, а именно она ответственна за формирование новых трендов, проявляет здоровое винное любопытство, куда более непринужденно решается на эксперименты, одновременно готова и следовать традициям, и создавать их, а главное — постепенно отходит от увлечения рядовыми игристыми с ощутимым содержанием сахара, выбирая более качественные, гастрономичные, изысканные и дорогие вина.

Брюты

Мода на полусладкие игристые постепенно уходит в прошлое. Теперь в фаворе наиболее сухие версии. По данным Роскачества, брюты, еще более сухие экстра-брюты и брюты без добавления дозажного ликера вообще, известные как brut nature или brut zero dosage, уверенно опережают полусладкие игристые в объеме производства: брюты и экстра-брюты занимают 47%, полусладкие — около 42%. По сравнению с прошлым годом выпуск брютов и экстра-брютов увеличился на 31%, тогда как полусладких игристых — лишь на 7%.

Основная масса вин в категориях «брют» и «экстра-брют» производится по классической, бутылочной, технологии шампанизации, большинство из них принадлежит к среднему и высокому ценовым сегментам. Брюты и экстра-брюты обладают несомненным гастрономическим потенциалом, ведь естественная высокая кислотность, практически не завуалированная сахаром, позволяет подавать эти вина не только к морепродуктам, но и к блюдам из плотной морской рыбы, из птицы и даже из белого мяса.

В Европе тем временем мода на экстра-брюты отчасти уже прошла. Любители вина вновь сосредоточили свое внимание на брютах, в которых обычно куда больше шарма, а не колкости, кремовости, а не напора, текстурной нежности, а не зубодробительной кислоты. Теперь экстра-брюты, брют-натюры называют скорее выбором сомелье, а не потребителя. Винная мода в России подвержена тем же циклическим изменениям, только новые тенденция до нас доходят с заметным опозданием.

Розовые

Производство розовых игристых в России растет явно быстрее, чем выпуск белых. По данным Роскачества, в первом полугодии 2025 года розовых игристых было бутилировано на 32% больше, чем за аналогичный период годом ранее, тогда как традиционные белые игристые прибавили примерно на 16%. Более того, розе впервые заняли более 20% от всего производства игристых. В розовом сегменте устойчиво развиваются практически все заметные на рынке производители игристых вин, в том числе и за счет не слишком традиционных для игристых сортов винограда — таких как каберне совиньон или редкие автохтонные сорта.

Основными покупателями розовых игристых называют прекрасную половину человечества. Конечно, им не чужды и другие стили, но розовые игристые привлекают тонкостью и нежностью, аккуратной ягодностью и ненавязчивой открытостью. К тому же именно розовое игристое все чаще выступает в качестве подарка на важную дату.

Увеличение интереса к розовым игристым заметно практически на всех рынках.

Пет-наты

Еще несколько лет назад казалось невозможным присутствие в винной карте ресторана бутылок игристых вин, закрытых пивной пробкой. Один лишь вид дрожжевого осадка, размазанного по стенкам бутылки, приводил иного сомелье-пуриста в трепетный ужас или даже в неистовство. Изначальное название подобных вин на французском Ptillant Naturel оказалось слишком сложным для воспроизведения, поэтому по всему миру такие бутылки принято называть пет-натами — по первым слогам в названии. Вот эти по большому счету хулиганские вина сейчас и находятся на пике моды. Искать их в крупных сетях практически бессмысленно. Пет-наты далеко не всегда стоят разумных денег, да и производятся небольшими количествами, а значит, с трудом могут соответствовать матрицам федеральных сетей.

В то же время российские производители по всей стране с успехом осваивают категорию, начиная с виноделен- гигантов вроде «Фанагории» и заканчивая не слишком крупными предприятиями, часто из прохладных регионов, такими как Denisov Winery из Самарской области. Если вы не боитесь экспериментов, то самое время начать пробовать пет-наты именно сейчас. Другой вопрос: понравятся они вам или нет? Впрочем, а сколько знакомств в вашей жизни складывались удачно с самой первой встречи? В Европе тем временем маятник начинает движение в противоположную сторону, интерес к пет-натам ослабевает — в моде опять традиции, стиль и элегантность.

Русское просекко

В последние годы россияне страстно полюбили просекко — настолько, что вместо названия зоны контролируемого происхождения используют это слово в качестве синонима любого итальянского игристого. Ну а более подкованная винная аудитория не забывает, что среди просекко можно отыскать умеренно свежие, гладкие, понятные, фруктовые вина, со слегка парфюмированным ароматом, с тонами белых груш и персиков.

Немудрено, что российские виноделы и виноградари бросились повторять успех итальянцев. Пока на рынке присутствует разве что один устоявшийся условный аналог: Kalos limen Pet Nat Vibes Glera Col Fondo из Крыма, вот только он играет в совсем другой стилистической и ценовой лиге — серьезно отличается от массового просекко, хотя и обладает тем же сортовым составом. Игра на поле дружелюбного и отчасти простецкого просекко только начинается. В конце октября была бутилирована игристая глера в «Мысхако» На подходе вина из других хозяйств Новороссийской зоны. Вот только как они будут называться: просекко или же игристое из сорта глера?

Из автохтонных сортов

Российский потребитель уже успел познакомиться с трио наиболее ходовых автохтонных сортов винограда донского происхождения: красностопом золотовским, цимлянским черным и сибирьковым. Игристая версия красностопа известна пока лишь по одному вину — пет-нату от «Винодельни Ведерниковъ». Из белого сибирькового и красного цимлянского черного получаются весьма симпатичные вина, в особенности по классической, бутылочной, технологии шампанизации. Эти сорта могут работать как соло, так и в сочетании друг с другом. Последний вариант, пожалуй, оказывается наиболее интересным, особенно в исполнении «Винодельни Ведерниковъ». Впрочем, и сибирьковый от «Вина Арпачина» также звучит убедительно. Тем временем виноделы Крыма активно экспериментируют с сортом кокур, оказавшимся пригодным для игристых всех типов — «классики», акратофорных (изготовленных способом, при котором вторичное брожение происходит в больших герметичных стальных резервуарах, а не в бутылках) и пет-натов.

Кому рекомендовать эти вина? Сильным духом искателям новых ощущений. Все же органолептика российских автохтонов довольно специфична — тона степного разнотравья сибирькового тому подтверждение. С другой стороны, в нестандартности и заключается прелесть российских аборигенных сортов винограда.

Этот тренд актуален по всему миру. В Испании винная аудитория исследует игристые альбариньо и вердехо. В Италии практически в каждом регионе появляются все новые игристые из местных сортов винограда — неббиоло, маркеджанского вердиккьо, абруцезских кокочьолы и пассерины, фриуланской риболлы джаллы и многих других.

Экстравыдержанные

Все началось с классического игристого «Темелион», которое было выпущено «Лефкадией» сначала после 36 месяцев выдержки на дрожжевом осадке, а потом — и после 60. Россия ничего подобного не видела, если, конечно, не принимать в расчет старинные бутылки из подвалов «Абрау-Дюрсо» или «Нового Света», которые лежат на полках недегоржированными (то есть без удаления дрожжевого осадка) десятилетиями.

После некоторого затишья винодельни одна за другой стали устанавливать новые рекорды. Крымская Alma Valley представила брют-натюр Blanc de Noir из пино нуара с 96-месячной выдержкой. Потом появилось еще одно крымское, Esse Brut 2013 со 120-месячной выдержкой. Затем столь серьезное достижение повторили в «Фанагории», выпустив экстра-брют Primum Alveus 2014. Жанр пользуется устойчивой популярностью, однако новых рекордов ожидать не приходится — наши виноделы и так уже вышли за разумные пределы. Большинство игристых на планете редко проводят в бутылке более трех—пяти лет.

Кому понравятся эти вина? Любителям нежности и элегантности. Выдержка на дрожжевом осадке сглаживает все острые углы вина, придает игристому шарм и изысканность. Не стоит забывать и про ценителей раритетов, ведь эти вина выпускаются мизерными тиражами. Во всем мире спрос на подобные бутылки ограничен, ведь, как правило, они находятся уже в категории ультрапремиум.

Палитра стилей

Редакция «Ъ. Выбор сомелье» иллюстрирует тренды рынка игристых вин на примере лучших российских образцов: оцените их стилевое разнообразие.

«Новый Свет», «Рислинг Кюве де Престиж Экстра Брют», 2018 (Крым)

Новая интерпретация рислинга Западного Крыма от исторически значимой винодельни, цельная и отчасти основательная. Это вино не стоит тратить на аперитив, скорее нужно подавать с основным блюдом важного праздника. Ручные перекладка и ремюаж (процесс перемещения осадка со дна бутылки игристого вина в горлышко путем ее постепенного поворачивания и наклона, необходимый, чтобы вино стало прозрачным) только подчеркивают престижность линейки.

«Абрау-Дюрсо», «Брют д’Ор Рислинг», 2021 (Кубань)

Развитой, детализированный букет со свежими нотами спелых цитрусовых и желтых яблок. Объемный вкус, структура поддержана характерной кислотностью, минеральное послевкусие. Линейка Брют д’Ор в целом полна скрытых жемчужин.

«Лефкадия», «Темелион Блан де Блан Брют», 2018 (Кубань)

Настоящая легенда мира российских классических игристых новой волны: не разочарует самых убежденных адептов российских вин, удивит и строгих приверженцев европейской классики.

«Солнечная Долина», «Меганом Кюве Брют», 2021 (Крым)

Главные достижения «Солнечной Долины» принято связывать с креплеными винами. Тем не менее первые шаги в сегменте классических игристых оказались более чем удачными. Сочный и фактурный шардоне, со спелыми фруктами и тонами выпечки в букете, жизнерадостный и дружелюбный.

Kalos Limen, Pet Nat Vibes Glera Col Fondo, 2023 (Крым)

Считается, что игристые неразрывно связаны с аперитивом. Однако это вино предполагает неспешную дегустацию, размышления и даже медитацию. Если поторопитесь, то пропустите половину эмоций. Огромное блюдо с морепродуктами пойдет ему на пользу.

«Сатера», Esse Brut Zero Dosage, 2021 (Крым)

Среди других достойных классических игристых линейки Esse этот выделяется убедительным сочетанием сухости с полнотой вкуса и с яркими, сочными тонами красных ягод в букете.

Villa di Alma, Cabernet Sauvignon Col Fondo Rose (Крым)

Тонко балансирует между яркой феминностью и аккуратной ягодностью. Сочетает глубину и питкость, гастрономичность и самодостаточность. Станет прекрасным вариантом для первого знакомства с миром пет-натов.

«Агролайн», «Блан де Нуар Vexillum Брют», 2022 (Дагестан)

Сдержанные ягодные ароматы, пышная, но ощутимая структура. Превосходная трактовка пино нуара в игристой версии, несмотря на легкую терминологическую путаницу: по цвету оно ближе к розе, чем к белому. С такими образцами виноделие Дагестана выходит на принципиально новый качественный уровень.

«Золотая Балка», «Балаклава Брют Резерв Розе» (Севастополь)

Мы привыкли смотреть свысока на резервуарные игристые, обычно не ждем от них ни глубины, ни шарма. Розовая «Балаклава» вполне способна побороть предубеждение. С самого первого релиза гладкость, элегантность и яркая фруктовость остаются неотъемлемыми составляющими ее аромата и вкуса.