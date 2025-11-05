Зэка из Златкомбанка

Как стало известно “Ъ”, за хищение из Златкомбанка более 800 млн руб. на пять лет в колонию общего режима отправлены экс-председатель правления этого кредитного учреждения Дмитрий Алалыкин и бывший бенефициар банка Леон Введенский. Еще двое участвовавших в махинациях бывших топ-менеджеров отделались условными сроками.

Симоновский райсуд Москвы 5 ноября вынес приговор четверым бывшим руководителям обанкротившегося Златкомбанка. Все они, включая экс-председателя правления Дмитрия Алалыкина и конечного бенефициара кредитного учреждения Леона Введенского, признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оба получили по пять лет колонии общего режима. Также им назначены штрафы — 500 тыс. руб. и 450 тыс. руб. соответственно. Еще двое бывших топ-менеджеров банка — Мария Третьякова и Валерия Саттарова получили четыре и три с половиной года условно.

Фигуранты своими действиями причинили кредитному учреждению ущерб на сумму более 803 млн руб.

Уголовное дело по факту махинаций со средствами образованного в Златоусте и переехавшего в 2004 году в столицу Златкомбанка УВД по Южному административному округу ГУ МВД России по Москве возбудило 11 декабря 2018 года. За пять дней до этого кредитное учреждение было лишено лицензии. По данным регулятора, в его деятельности «прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков». Последним в общей сложности банк остался должен чуть более 1 млрд руб.

Как установили следствие и суд, криминальной деятельностью преступная группа занималась в период с июня по декабрь 2018 года, а ее действия носили «слаженный, системный характер и направлялись на незаконное обогащение ее участников». На счету каждого из фигурантов оказалось от 3 до 16 эпизодов. Вывод средств из банка происходил путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, а также хищения ликвидных ценных бумаг и денежных средств из кассы Златкомбанка.

Причем, как говорится в деле, кредиты банк выдавал в том числе и не осведомленным о совершаемом преступлении физическим и подконтрольным юридическим лицам.

Им, в частности, займы предлагались «в целях улучшения своей кредитной истории». При этом кредиты выдавались якобы под покупку дорогой недвижимости, которая выступала в качестве залога. Такая схема позволяла руководству и бенефициарам Златкомбанка минимизировать процент резервирования собственных средств на корреспондентском счете в Центробанке по каждому из кредитов, поскольку фиктивная недвижимость создавала видимость обеспеченности выданного займа предметом залога. Таким образом мошенники увеличивали объем нераспределенных денежных средств, которые они планировали похищать.

Отметим, что одним из активных участников преступной группы являлся еще один бывший бенефициар Златкомбанка — Александр Родимов. Он был задержан первым прямо в день возбуждения уголовного дела, а Нагатинский суд Москвы отправил экс-банкира в СИЗО. В ходе расследования Александр Родимов полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Из материалов дела следует, что именно его показания «имели существенное значение для раскрытия преступлений, позволили изобличить соучастников и определить роли каждого из них». В итоге в январе нынешнего года все тот же Симоновский суд рассмотрел дело Александра Родимова в особом порядке, приговорив его к трем с половиной годам колонии. Недавно осужденный, который уже практически отбыл весь назначенный срок в столичном СИЗО, подал в Люблинский суд Москвы ходатайство об условно-досрочном освобождении.

