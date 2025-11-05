Проект строительства школы на 1224 места в Челнах прошел историческую экспертизу

Проект строительства школы на 1224 места в микрорайоне 22 жилого района «Замелекесье» в Набережных Челнах получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Соответствующий документ опубликован комитетом Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Эксперты установили, что на участках, где планируются земляные и строительные работы, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр или обладающие соответствующими признаками. Проведение строительных и иных работ признано возможным.

Также разрешено строительство корпуса дополнительного образования при Малошильнинской средней школе в деревне Малая Шильна Тукаевского района.

