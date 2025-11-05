Нижегородский замгубернатора по внутренней политике вступил в резервисты

Заместитель губернатора Нижегородской области по блоку внутренней политики Андрей Гнеушев вступил в ряды региональных резервистов «БАРС-НН». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 5 ноября.

Фото: Telegram-канал Андрея Гнеушева

Фото: Telegram-канал Андрея Гнеушева

Чиновник написал, что уже начал военную подготовку на одном из полигонов Нижегородской области. Он напомнил, что пребывание в составе резерва «БАРС-НН» не предусматривает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории региона.

Набор в резерв проводится через заключение контракта с Минобороны РФ. Резервисты не становятся военнослужащими и продолжают трудовую деятельность по основному месту работы. На время сборов за ними сохраняются рабочее место и средняя зарплата.

На период контракта резервистов обеспечивают дополнительным денежным содержанием. Во время сборов предоставляют также страховку, медпомощь, бесплатное питание. По данным с сайта «БАРС-НН», за пребывание в резерве участники получают от 2,58 тыс. до 6,79 тыс. руб. в месяц (в зависимости от звания), за участие в сборах — от 21,5 тыс. до 56,6 тыс. руб.

Индивидуальные тренировки будут проходить 24 дня в год (по шесть дней в квартал), учебные сборы — 30 дней в год (по 15 дней в полугодие).

Пребывание в резерве дает возможность освоения военно-учетной специальности, назначения на воинскую должность, получения очередного воинского звания, ведомственных и госнаград.

Галина Шамберина