В Оренбуржье прокуратура добилась увольнения руководителя муниципального учреждения

В Тоцком районе прокуратура добилась увольнения руководителя муниципального учреждения за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По информации ведомства, директор учреждения не предоставил справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, касающиеся его и членов семьи.

Прокурор района направил представление главе Тоцкого сельского совета. После рассмотрения акта должностное лицо уволили с занимаемой должности из-за утраты доверия.

Руфия Кутляева