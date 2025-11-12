Все оттенки впечатлений

Представьте: ваш отель плавно скользит мимо горных вершин Кавказа, или вдоль расцветшей тюльпановым ковром степи, или подъезжает к заснеженным городам Золотого кольца. Так проходят железнодорожные круизы: днем путешественники гуляют, ходят по музеям и фотографируются, вечером — садятся в поезд и едут к новой точке притяжения. Важная часть поездки — гастрономическая. Блюда местной кухни предлагают не только на ужинах и дегустациях в городе, но и в вагоне-ресторане. А какое российское вино к ним подойдет, знает «Ъ. Выбор сомелье».

«Гастротур»

Маршрут: Москва/Воронеж—Майкоп—Краснодар/Крымская/Новороссийск—Таганрог—Воронеж/Москва (5 дней / 4 ночи)

Рейсы: 8 июня, 26 августа и 3 октября 2026 года

Гастрономическое путешествие по железной дороге начинается в Москве, впрочем, присоединиться к нему можно и в Воронеже, где предусмотрена остановка. Сначала поезд отправляется в Адыгею, затем — в Краснодарский край и Ростовскую область. В Адыгее путешественникам предлагают попробовать знаменитый здешний сыр и оценить местную выпечку, ну а в сезон — еще и поучаствовать в сборе яблок. В Краснодаре не обойдется без обеда в казачьих традициях, в Таганроге ждут сюрпризы: трамвайная экскурсия, уха и мастер-класс по лепке вареников. Также путешественники поиграют в винное казино и посетят дегустацию с фермерскими сырами.

Сомелье Светлана Ломсадзе:

— На Дону нужно пробовать выдающиеся автохтонные сорта: обед в казачьих традициях немыслим без экстра-брюта из сибирькового или белого сухого пухляковского. А если вы не попробовали великий красностоп золотовский — можно сказать, что и не были в южном гастротуре. И не забудьте пару бутылочек молодого тихого сибирькового — под уху в Таганроге!

«Жемчужина Кавказа»

Маршрут:Москва/Воронеж/Ростов-на-Дону—Майкоп—Владикавказ—Грозный—Дербент/Махачкала—Нальчик—Ростов-на-Дону/Воронеж/Москва

или

Москва/Воронеж/Ростов-на-Дону—Черкесск—Владикавказ—Грозный—Дербент/Махачкала—Нальчик—Ростов-на-Дону/Воронеж/Москва (7 дней / 6 ночей)

Рейсы с посещением Майкопа: 5 мая, 21 июня, 7 июля, 10 августа, 1, 17 сентября 2026 года

Рейсы с посещением Черкесска: 27 апреля, 13, 31 мая, 29 июня, 18 августа, 9, 25 сентября 2026 года

Старт маршрута — в одном из трех городов: Москве, Воронеже или Ростове-на-Дону. Дальше поезд едет на юг: программа охватывает сразу несколько регионов: Адыгею, Дагестан, Чечню, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Ингушетию. Также есть рейсы с посещением Карачаево-Черкесии и главного города региона, Черкесска. В Дагестане туристов, которые приобрели экскурсии, везут к Сулакскому каньону, в Кабардино-Балкарии — на Поляну нарзанов, в Карачаево-Черкесии — к горному озеру Кара-Кёль. Эльбрус и Тебердинский заповедник, парящие горные качели и крепости в скалах, индивидуальные туры с катанием на лошадях и квадроциклах — программа такая насыщенная, что в поезде, скорее всего, сразу захочется спать. Но самых стойких путешественников, которые доберутся до вагона-ресторана, ждут блюда кавказской кухни.

Сомелье Светлана Ломсадзе:

— Вот это настоящий винный экспресс! Винодельня Константина Дзитоева во Владикавказе — отличное место для дегустации осетинских пирогов с игристым и баранины с красным. В Дагестане помимо «Дербент Вино» обратите внимание на семейную винодельню «Агролайн». Там делают ароматный розовый «Алеатико», хрустящий «Педро Хименес» и обаятельный «Вионье».

«По Золотому кольцу»

Маршрут: Москва/Санкт-Петербург—Ярославль—Ростов Великий/Нерехта/Иваново/Кострома/Муром—Владимир и Суздаль—Санкт-Петербург/Москва (2 дня / 2 ночи или 3 дня / 3 ночи)

Ближайшие даты рейсов: 14 ноября, 30 декабря 2025 года, 20 февраля, 6 марта, 27 марта 2026 года

Маршруты отличаются в зависимости от даты поездки: например, в конце февраля путешественники отправятся из Санкт-Петербурга в Ярославль, Кострому и Владимир, а в начале марта — из Москвы в Ростов Великий. Также в программе Нерехта, Иваново, Муром и Суздаль. Вне зависимости от маршрута участников тура обязательно знакомят с гастрономическими традициями. В Муроме приглашают на мастер-класс по изготовлению калачей, во Владимире угощают горячим взваром, а в Суздале — щучьими котлетами. Есть и маршрут с празднованием Нового года в Ярославле.

Сомелье Светлана Ломсадзе:

— В сердце земли Русской будет уместна дегустация и суздальской медовухи, и вин из автохтонных сортов, таких как кокур, крымская кефесия, сибирьковый, красностоп золотовский из Долины Дона, а также ркацители и саперави с кавказских хребтов.

«Цветущая степь»

Маршрут: Москва—Ростов-на-Дону—Элиста—Москва (4 дня / 4 ночи)

Рейс: 3 апреля 2026 года

В начале апреля в Калмыкии цветут тюльпаны, так что участники круиза увидят степь во всем ее великолепии. Сначала поезд отправляется из Москвы в Ростов-на-Дону, где путешественников ждет ужин в казачьих традициях на левом берегу Дона, который ростовчане называют просто и без церемоний — Левбердон. Следующая точка — Элиста. С экскурсиями можно будет посетить Розовое озеро, Горящий источник и другие природные достопримечательности Калмыкии, а попробовать — калмыцкий чай и традиционные лепешки борцоки.

Сомелье Светлана Ломсадзе:

— Снова обратите внимание на виноделие Долины Дона во всем разнообразии и автохтоны: сибирьковый, пухляковский, цимлянский черный и, конечно, красностоп золотовский. Цимлянский черный — гибкий сорт: из него делают и игристые — белое и розовое, и тихие розовые и красные вина. Как же много в регионе самобытных виноделен: и большие «Цимлянские вина» и «Винодельня Ведерниковъ», и совсем маленькие «Вина Арпачина» и «Дача Сердюка». Будет время — ищите и пробуйте!

«Вдохновение эпох»

Маршрут: Москва—Пенза—Рязань—Москва 3 дня / 2 ночи

Рейс: 4 сентября 2026 года

Новый поезд курсирует по местам, связанным с именами Лермонтова и Есенина. Участники тура посетят музей-заповедник «Тарханы» в селе Лермонтово и музей Есенина в Константиново, прогуляются с экскурсиями по Рязани и Пензе, заглянут в старинные храмы и музеи. Кроме того, организаторы тура предлагают замедлиться и посетить тихое село Пощупово, чтобы познакомиться со знаменитым Иоанно-Богословском монастырем и его необычной для русских монастырей костницей.

В гастрономической программе — мещерская рыбная похлебка, рязанский калинник и новогодний салат 1918 года по рецепту из трактира купца Боголепова.

Сомелье Светлана Ломсадзе:

— К такому поэтическому туру подойдут игристые вина, ведь поэты пили шампанское и в горе, и в радости. Здорово, если в одном из городов получится попасть на дегустацию с рассказом о способах производства игристых. Такой вечер позволит вынести из поездки и знания, и яркие впечатления. Да и обучение открыванию игристого саблей, сабраж,— это очень по-лермонтовски!

«Космические выходные»

Маршрут: Москва—Самара—Оренбург—Саранск—Москва (3 дня / 4 ночи)

Рейс: 1 мая 2026 года

Еще один новый маршрут, который запустится в мае 2026 года, пролегает по космическим городам нашей страны и посвящен 65-летию полета Юрия Гагарина. В Самаре, которую часто называют космической столицей России, путешественников ждет музей «Самара космическая», где можно узнать, как живут и тренируются космонавты, и увидеть ракету-носитель «Союз», один из символов города.

В Оренбурге, где учился Гагарин, сохранился дом-музей первого космонавта и его супруги, а в Саранске можно увидеть памятник героям, которые в 1934 году совершили вошедший в историю полет на стратостате. Помимо космических достопримечательностей путешественники познакомятся с производством оренбургских платков и мордовской кухней: лепешками пачат, щами из печи и калеными яйцами.

Сомелье Светлана Ломсадзе:

— Серия вин, посвященная космосу, создана крымской винодельней Yaiyla Urban Winery. Обратите внимание на этикетки с изображением звездного неба, созвездий и туманностей — по ним можно изучать астрономию!

«В Долину нарзанов»

Маршрут: Москва—Ессентуки—Кисловодск—Пятигорск/Железноводск—Минеральные Воды—Москва (4 дня / 4 ночи)

Рейсы: 14 июня и 21 октября 2026 года

Первый оздоровительный железнодорожный круиз посвящен курортам Ставропольского края и знаменитой на всю страну минералке. В городах можно просто погулять по достопримечательностям или выбрать программу с процедурами, посещением терм и дыхательной гимнастикой. В любом случае сама природа этих мест точно обладает целительным эффектом. Участники тура увидят гору Машук, прогуляются по парку «Цветник» в Пятигорске, в Кисловодске — по Курортному бульвару, а в Минеральных Водах — по парку Победы.

Сомелье Светлана Ломсадзе:

— В регионе Кавказских Минеральных Вод много виноделен с характером. Маленькая «Темпельхоф» выпускает вина прямо у подножия гор, а «Батрак» известна обаятельными винами на любой вкус и кошелек. И конечно, стоит попробовать вина Ferrum Winery, винодельни из самого сердца Пятигорска.

