Белоусов предложил Путину немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям

Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании постоянных членов Совета безопасности предложил президенту Владимиру Путину немедленно начать подготовку к ядерными испытаниями в ответ на действия США. Испытания ядерного оружия, по словам господина Белоусова, можно провести на архипелаге Новая Земля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совещание постоянных членов Совета безопасности РФ под председательством президента Путина (в центре)

Фото: пресс-служба президента РФ Совещание постоянных членов Совета безопасности РФ под председательством президента Путина (в центре)

Фото: пресс-служба президента РФ

«Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно», — сказал Андрей Белоусов (цитата по сайту Кремля). По словам министра, в октябре США провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. США, считает господин Белоусов, могут в будущем отказаться от моратория на ядерные испытания, а это, в свою очередь, может стать шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности.

Кроме того, сказал Андрей Белоусов, США активно наращивают стратегические наступательные вооружения. В Соединенных Штатах, по его словам, ведется работают над созданием новой межконтинентальной ракеты. Она будет оснащена ядерной боеголовкой, и будет способна преодолевать 13 тыс. км. Ракеты Dark Eagle, которые США планируют развернуть в Европе, смогут долетать до Центральной России за 6-7 минут, добавил он.

В ответ на доклад министра Владимир Путин поручил собрать информацию о действиях США, провести анализ этой информации на площадке Совета безопасности, а также внести предложения о возможном начале работы по подготовке ядерных испытаний.