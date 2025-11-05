Белоусов предложил Путину немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям
Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании постоянных членов Совета безопасности предложил президенту Владимиру Путину немедленно начать подготовку к ядерными испытаниями в ответ на действия США. Испытания ядерного оружия, по словам господина Белоусова, можно провести на архипелаге Новая Земля.
Совещание постоянных членов Совета безопасности РФ под председательством президента Путина (в центре)
Фото: пресс-служба президента РФ
«Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно», — сказал Андрей Белоусов (цитата по сайту Кремля). По словам министра, в октябре США провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. США, считает господин Белоусов, могут в будущем отказаться от моратория на ядерные испытания, а это, в свою очередь, может стать шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности.
Кроме того, сказал Андрей Белоусов, США активно наращивают стратегические наступательные вооружения. В Соединенных Штатах, по его словам, ведется работают над созданием новой межконтинентальной ракеты. Она будет оснащена ядерной боеголовкой, и будет способна преодолевать 13 тыс. км. Ракеты Dark Eagle, которые США планируют развернуть в Европе, смогут долетать до Центральной России за 6-7 минут, добавил он.
В ответ на доклад министра Владимир Путин поручил собрать информацию о действиях США, провести анализ этой информации на площадке Совета безопасности, а также внести предложения о возможном начале работы по подготовке ядерных испытаний.