Трамп пообещал остановить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще намерен остановить российско-украинский конфликт. Он подчеркнул, что его админитсрации добилась разрешения уже восьми войн.

«Мы проделали огромную работу по прекращению войн. Мы остановили восемь войн, и у нас осталась одна, как вы, вероятно, знаете, и она тоже будет остановлена, но мы проделали огромную работу»,— сказал президент США во время встречи с американскими сенаторами от Республиканской партии в Белом доме.

Накануне Дональд Трамп заявил, что его терпение в вопросе темпа урегулирования российско-украинского конфликта не иссякнет. Он также допустил, что для решить эту ситуацию можно за пару месяцев.

Лусине Баласян