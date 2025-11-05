В Татарстане закупят противоопухолевый препарат на 34 млн рублей

В Татарстане закупят лекарственный препарат «Авелумаб», применяемый при лечении онкологических заболеваний. На эти цели выделят 34 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Всего планируется приобрести 620 упаковок препарата по цене 54,8 тыс. руб. каждая. Поставка будет осуществляться в течение 2025–2026 годов.

«Авелумаб» используется при метастатической карциноме Меркеля, раке мочевого пузыря и раке почки на запущенных стадиях.

Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», обеспечивающее медицинские учреждения и население республики медикаментами и изделиями медназначения.

