Пожар распределили по должностным обязанностям

Серовский городской суд (Свердловская область) приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела о пожаре в Сосьве, который произошел в 2023 году и уничтожил около сотни домов и лечебно-исправительное учреждение. Возгорание произошло на местной пилораме, а огонь быстро распространился, как считает следствие, из-за большого скопления в поселке мусора и ненадлежащего хранения горючих материалов. Обвинение предъявлено бывшим руководителям поселка, специалистам по пожарной безопасности и рабочему пилорамы. Подсудимые вину не признают.



На скамье подсудимых по уголовному делу о пожаре в Сосьве, произошедшем в 20213 году, находятся бывшие глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров, его первый заместитель Артем Киселев, директор местного управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Дмитрий Зуев, его зам Юрию Чернышев, специалист по пожарной безопасности Вячеслав Алексеев, врио директора МУП «Водоканал» Алена Мясникова, начальник пожарной части Юрий Яганов и местный житель Газнафар Мамедов, работавший на местной пилораме, когда там, по версии следствия, началось распространение огня. Господин Алексеев в суд не явился, поэтому обвинительное заключение зачитают на следующем заседании.

Пожар, по факту которого возбудили уголовное дело, начался утром 25 апреля 2023 года. По данным следствия, сначала загорелись отходы деревообработки и мусор на местной пилораме. Так как поднялся сильный ветер, огонь быстро перекинулся на жилые дома, хозяйственные постройки, лечебно-исправительное учреждение и котельную. Ближе к ночи на железнодорожной станции Сосьва загорелись восемь железнодорожных вагонов с пиломатериалами.

Власти ввели режим ЧС. Пожар общей площадью 9 тыс. кв. м удалось локализовать лишь 26 апреля. По данным МЧС, огонь тушили 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда и вертолеты.

«Фактов мародерства и нарушений общественного порядка не допущено благодаря слаженной работе представителей МВД. Режим ЧС и операция "Тайфун" в поселке Сосьва не отменялись до полной нейтрализации возгорания»,— рассказал тогда начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Из лечебно-исправительного учреждения эвакуировали 240 осужденных, а также питомник служебных собак. В результате пожара сгорело около 100 жилых домов, без жилья осталось около 400 человек. Пострадавших жителей, оставшихся без крова, отправили в пункты временного размещения. Спасатели смогли отстоять от пожара около 1,2 тыс. домов. После случившегося глава Сосьвы Геннадий Макаров написал заявление о досрочном сложении полномочий.

В материалах уголовного дела отмечается, что бывшие муниципальные служащие «не обеспечили наличие вокруг поселка городского типа Сосьва защитных противопожарных минерализованных полос, не предприняли мер по организации уборки территории от свалок мусора и горючих материалов».

По версии следствия, Юрий Яганов, как начальник пожарной части, не вынес предписания об устранении нарушений. Алене Мясниковой вменяют в вину то, что она не обеспечила исправность пожарных гидрантов. Газанфар Мамедов, считает следствие, на пилораме складировал горючие пиломатериалы.

«В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений по ч. ч. 1.1, 3 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества)»,— сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Ущерб от пожара оценивается в 238 млн руб.

Приступить к рассмотрению дела планировали еще в июле, однако Серовский городской суд удовлетворил отвод судье: ранее она участвовала в других процессах по данному уголовному делу. Позже самоотвод заявила другая судья. Как сообщил «Ъ-Урал» адвокат Газнафара Мамедова Алексей Зорин, на следующем процессе сторона защиты вновь планирует заявить отвод судье, поскольку, по его словам, «имеется основание предполагать, что процесс небеспристрастен».

Артем Путилов, Екатеринбург