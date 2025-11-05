Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пожар распределили по должностным обязанностям

В Серове начался суд по делу о пожаре в Сосьве, уничтожившем около сотни домов

Серовский городской суд (Свердловская область) приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела о пожаре в Сосьве, который произошел в 2023 году и уничтожил около сотни домов и лечебно-исправительное учреждение. Возгорание произошло на местной пилораме, а огонь быстро распространился, как считает следствие, из-за большого скопления в поселке мусора и ненадлежащего хранения горючих материалов. Обвинение предъявлено бывшим руководителям поселка, специалистам по пожарной безопасности и рабочему пилорамы. Подсудимые вину не признают.

Фото: Суды Свердловской области

Фото: Суды Свердловской области

На скамье подсудимых по уголовному делу о пожаре в Сосьве, произошедшем в 20213 году, находятся бывшие глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров, его первый заместитель Артем Киселев, директор местного управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Дмитрий Зуев, его зам Юрию Чернышев, специалист по пожарной безопасности Вячеслав Алексеев, врио директора МУП «Водоканал» Алена Мясникова, начальник пожарной части Юрий Яганов и местный житель Газнафар Мамедов, работавший на местной пилораме, когда там, по версии следствия, началось распространение огня. Господин Алексеев в суд не явился, поэтому обвинительное заключение зачитают на следующем заседании.

Пожар, по факту которого возбудили уголовное дело, начался утром 25 апреля 2023 года. По данным следствия, сначала загорелись отходы деревообработки и мусор на местной пилораме. Так как поднялся сильный ветер, огонь быстро перекинулся на жилые дома, хозяйственные постройки, лечебно-исправительное учреждение и котельную. Ближе к ночи на железнодорожной станции Сосьва загорелись восемь железнодорожных вагонов с пиломатериалами.

Власти ввели режим ЧС. Пожар общей площадью 9 тыс. кв. м удалось локализовать лишь 26 апреля. По данным МЧС, огонь тушили 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда и вертолеты.

«Фактов мародерства и нарушений общественного порядка не допущено благодаря слаженной работе представителей МВД. Режим ЧС и операция "Тайфун" в поселке Сосьва не отменялись до полной нейтрализации возгорания»,— рассказал тогда начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Из лечебно-исправительного учреждения эвакуировали 240 осужденных, а также питомник служебных собак. В результате пожара сгорело около 100 жилых домов, без жилья осталось около 400 человек. Пострадавших жителей, оставшихся без крова, отправили в пункты временного размещения. Спасатели смогли отстоять от пожара около 1,2 тыс. домов. После случившегося глава Сосьвы Геннадий Макаров написал заявление о досрочном сложении полномочий.

В материалах уголовного дела отмечается, что бывшие муниципальные служащие «не обеспечили наличие вокруг поселка городского типа Сосьва защитных противопожарных минерализованных полос, не предприняли мер по организации уборки территории от свалок мусора и горючих материалов».

По версии следствия, Юрий Яганов, как начальник пожарной части, не вынес предписания об устранении нарушений. Алене Мясниковой вменяют в вину то, что она не обеспечила исправность пожарных гидрантов. Газанфар Мамедов, считает следствие, на пилораме складировал горючие пиломатериалы.

«В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений по ч. ч. 1.1, 3 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества)»,— сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Ущерб от пожара оценивается в 238 млн руб.

Приступить к рассмотрению дела планировали еще в июле, однако Серовский городской суд удовлетворил отвод судье: ранее она участвовала в других процессах по данному уголовному делу. Позже самоотвод заявила другая судья. Как сообщил «Ъ-Урал» адвокат Газнафара Мамедова Алексей Зорин, на следующем процессе сторона защиты вновь планирует заявить отвод судье, поскольку, по его словам, «имеется основание предполагать, что процесс небеспристрастен».

Артем Путилов, Екатеринбург

Сосьва после огня

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы берут гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Энергетики во время восстановления пострадавшей системы электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время встречи с жителями поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы во время оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

