Нижегородская мэрия изымает два ОКН на Грузинской и Нестерова

Администрация Нижнего Новгорода изымает у собственников помещения в трех аварийных многоквартирных домах в историческом центре города. Согласно постановлениям администрации, один из них потом должны снести, еще два дома, признанных объектами культурного наследия, — реконструировать.

ОКН «Дом К.П. Полушкина» на улице Грузинской, 34

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

На улице Грузинской, 34 изымают помещения в ОКН «Дом К.П. Полушкина» и земельный участок под ним площадью 261 кв. м. Сейчас он находится в долевой собственности владельцев помещений.

Также изымают помещение и участок площадью 469 кв. м. в доме на улице Нестерова, 37. Это здание — ОКН «Дом, в котором с 1887 по 1931 годы жил врач Михалкин Петр Николаевич».

Помимо этого, изымают помещения в доме на улице Студеной, 54а и участок под этим зданием. Сам дом планируют снести.

Собственникам недвижимости будет выплачено возмещение по рыночной стоимости.

