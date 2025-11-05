В Казани задержан подозреваемый в покушении на убийство подростка

В Казани предъявили обвинение 50-летнему местному жителю, подозреваемому в покушении на убийство несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По данным следствия, вечером 30 октября в одном из торгово-развлекательных центров Казани между подозреваемым и несовершеннолетней посетительницей произошел конфликт. За девушку заступился ее 17-летний знакомый, после чего обвиняемый ударил юношу ножом в грудь и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, ему оказана медицинская помощь.

Спустя шесть дней злоумышленника задержали. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

Анна Кайдалова