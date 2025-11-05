4,6 тысячи жителей Удмуртии расселят из аварийного жилфонда до 2031 года

Правительство Удмуртии утвердило новую Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2025-2031 годы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По программе планируется расселить 76,9 кв. м аварийного жилья. Речь идет почти о 4,7 тыс. жителей в 28 муниципалитетах Удмуртии. Реализация программы обойдется примерно в 7 млрд руб. Значительную часть средств выделит Фонд развития территорий, оставшееся покроют региональный и муниципальные бюджеты.

«Основным механизмом переселения станет выплата денежной компенсации собственникам, а также приобретение квартир, строительство нового жилья и предоставление свободного муниципального жилья»,— говорится в сообщении.

По предыдущей программе 2019-2025 годов было расселено 87 тыс. кв. м аварийного жилья. Это затронуло 6,3 тыс. жителей республики.