На обслуживание объектов Поволжского университета спорта выделят 57,6 млн

В Татарстане на услуги по поддержанию помещений Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (ПГУФКСиТ) выделят 57,7 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик будет отвечать за санитарное содержание зон питания, мест погрузки и хранения продуктов, производственных и складских помещений, офисов, раздевалок, душевых, залов приема пищи, мест сбора отходов, а также за мойку и обработку полов, мебели, посуды, приборов и кухонного инвентаря.

Срок оказания услуг — с 1 декабря 2025 года по 30 ноября 2026 года. Финансирование предусмотрено за счет бюджетных средств, внебюджетных доходов и грантов в форме субсидий.

В состав университета входят учебно-лабораторный корпус, бассейн «Буревестник», Центр гимнастики, спортивный комплекс «Зилант», Дворец водных видов спорта и другие объекты.

Анна Кайдалова