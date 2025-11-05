Уроженка Самары попалась в Пензе на обслуживании сим-боксов для мошенников

В Пензе задержана уроженка Самары, подозреваемая в обслуживании сим-боксов для мошенников. Она откликнулась на объявление о работе с оборудованием для сим-карт и приехала в Пензу на заработки. Об этом сообщает МВД Медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подозреваемая получила нужное оборудование, после чего в течение четырех дней обеспечивала работу трех сим-боксов, которые использовались для мошеннических звонков в Москве и Ханты-Мансийске. Злоумышленники пообещали женщине выплатить 30 тыс. рублей за две недели работы.

Во время обыска у нее изъяли более 360 SIM-карт, три сим-бокса, четыре смартфона и компьютерную технику. Полиция возбудила в отношении задержанной уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ.

Подозреваемая арестована. Полиция разыскивает соучастников женщины.

Георгий Портнов