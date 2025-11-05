Жителей Запорожья предупредили об обстрелах трассы со стороны ВСУ

Жителей Запорожской области призвали не ездить по участку трассы Каменка-Днепровская — Великая Знаменка из-за регулярных массированных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

«Настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок по этому отрезку трассы на участке от улицы Первомайская (Каменка-Днепровская) до улицы Ленина (Великая Знаменка). Он проходит вдоль линии боевого соприкосновения и регулярно подвергается массированным террористическим обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины»,— уточнили в администрации округа.

По словам чиновников, данное предупреждение связано с реальной угрозой безопасности. В случае необходимости передвижения гражданам необходимо использовать объездные маршруты, чтобы минимизировать риск.

Александр Дремлюгин, Симферополь