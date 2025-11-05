Президент РПЛ рассказал о возможности возвращения пива на стадионах

Президент МИР Российской премьер-лиги (МИР РПЛ) Александр Алаев на XIII международном форуме «Россия — спортивная держава» рассказал о перспективах возвращения пива на стадионах. По его словам, этого ждет вся футбольная общественность.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Это наша общая позиция. Мы все ждем, надеемся и понимаем, что это не в наших полномочиях. Есть вышестоящие инстанции, но, надеюсь, вопрос будет решен»,— отметил господин Алаев.

Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запрещено в России с 1 января 2005 года. Руководители футбольных клубов неоднократно высказывались за возвращение продажи пива на стадионах.

Андрей Сазонов