В Екатеринбурге отделение ГАИ временно приостановило регистрацию машин

В Екатеринбурге отделение ГАИ на Водительском проезде, 20, временно прекратило регистрацию транспортных средств, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. Причиной стал технический сбой.

Гражданам, находившимся в здании, сотрудники ГАИ предложили перенести визит на другие дни либо обратиться в другие отделения.

«О возобновлении работы в штатном режиме сообщим дополнительно»,— говорится в сообщении.

Полина Бабинцева