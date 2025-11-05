В Екатеринбурге отделение ГАИ временно приостановило регистрацию машин
В Екатеринбурге отделение ГАИ на Водительском проезде, 20, временно прекратило регистрацию транспортных средств, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. Причиной стал технический сбой.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Гражданам, находившимся в здании, сотрудники ГАИ предложили перенести визит на другие дни либо обратиться в другие отделения.
«О возобновлении работы в штатном режиме сообщим дополнительно»,— говорится в сообщении.