Суверенный фонд Норвегии пересмотрит правила по этике из-за недовольства США

Норвегия приостановила действие правил этического инвестирования из Государственного пенсионного фонда объемом $2,1 трлн на время их пересмотра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Такая необходимость возникла, чтобы сохранить долю фонда в крупных технологических компаниях и избежать негативной реакции США на действия фонда.

Государственным пенсионным фондом Норвегии управляет Norges Bank Investment Management. Компания действует по мандату норвежского парламента, который содержит этические рекомендации по разным вопросам. Совет по этике постоянно оценивает портфель фонда и рекомендует компании для исключения или наблюдения.

Сейчас работа совета по этическим консультациям временно приостановлена. Такая мера, пишет агентство, поможет сохранить госфонду Норвегии доли в таких компаниях, как Microsoft Corp., Amazon.com Inc. и других технологических гигантах. Согласно действующим правилам по этике, фонд должен отказаться от своих активов из-за участия этих компаний в войне Израиля в секторе Газа.

Согласно требованиям этического инвестирования, в августе норвежский фонд решил продать принадлежащий ему пакет акций американской Caterpillar Inc. и бумаги пяти израильских банков. По данным фонда, компания выпускает бульдозеры, которые Израиль использует на палестинской территории. Такое решение вызвало гнев США, пишет Bloomberg. По данным агентства, ведущие деятели Республиканской партии призвали президента ввести пошлины 15% для страны и визовые ограничения для руководителей фонда.

Депутат парламента Норвегии от Социалистической левой партии Ингрид Фискаа заявила агентству, что решение приостановить работу совета по этике, «без сомнения» было продиктовано «страхом перед реакцией» президента США Дональда Трампа.