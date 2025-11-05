Защита пермского общественника обжалует его заключение в СИЗО

В Ленинский райсуд Перми для рассмотрения в апелляционной инстанции направлена жалоба на решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу пермскому общественнику, бывшему депутату законодательного собрания Прикамья Константину Окуневу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив Ъ-Прикамье Фото: архив Ъ-Прикамье

Напомним, господин Окунев решением Ленинского райсуда был отправлен под стражу по обвинению в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пуб­личные призывы к террористической деятельности с использованием интернета). По версии следствия, посты с призывами Константин Окунев разместил в подконтрольном ему телеграм-канале. Сам общественник вину отрицает.

Защитник господина Окунева, адвокат Иван Хозяйкин, информацию о направлении жалобы подтвердил. По его мнению, мера пресечения в виде заключения под стражу является чрезмерной, суд мог бы ограничиться домашним арестом или залогом.

Господин Хозяйкин полагает, что следствие не доказало собственные доводы, что, находясь на свободе, его доверитель может скрыться, оказать влияние на свидетелей или иным способом воспрепятствовать расследованию. «Кроме того, не доказана и обоснованность подозрения в деянии, инкриминируемом Константину Окуневу, а это одно из условий для избрания меры пресечения,— говорит адвокат.— В частности, в представленных суду материалах нет доказательств того, что ресурсы, на которых размещена спорная информация, контролируются или администрируются моим подзащитным». Апелляционную жалобу на решение первой инстанции рассмотрит Пермский краевой суд.