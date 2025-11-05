Главу сельсовета в Башкирии осудили за мошенничество

Балтачевский межрайонный суд приговорил главу Тошкуровского сельсовета за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как было установлено в суде, в июле 2023 года глава сельсовета предложил предпринимателю составить фиктивный контракт на летнее обслуживание дорог. Предприниматель получил 50 тыс. руб. по контракту и передал 30 тыс. руб. подсудимому. Остальные средства бизнесмен оставил себе для погашения долга по предыдущему договору.

Глава сельсовета не признал вину.

Суд назначил ему два года условного лишения свободы с испытательным сроком на тот же период. Ему также запрещено занимать должности в органах местного самоуправления на два года. Суд удовлетворил требования прокурора о взыскании ущерба.

Майя Иванова