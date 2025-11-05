Курский губернатор снова потребовал уволить всех чиновников с уголовным прошлым

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что недоволен результатами исполнения его поручения об увольнении из органов власти людей, которые ранее подвергались уголовному преследованию. К сегодняшнему дню служебную деятельность прекратили только девять таких чиновников.

Господин Хинштейн потребовал от руководителей ведомств, где работают сотрудники с судимостью, «незамедлительно принять меры» до конца ноября. В противном случае глава региона пообещал в прямом эфире называть фамилии чиновников, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Инициативу по увольнению из органов власти людей с судимостью Александр Хинштейн выдвинул этой весной. По его словам, в Курской области этот вопрос стал актуальным после того, как бывший губернатор Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов попали в СИЗО по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. На середину мая в органах власти Курской области работали более 70 человек, освобожденных от уголовной ответственности или погасивших судимость за различные преступления, в том числе мошенничество, получение взяток и даже грабеж. Глава региона ожидал, что такие чиновники уйдут добровольно, но допускал, что увольнять их придется в связи с утратой доверия.

После победы на сентябрьских выборах Александр Хинштейн изменил состав областного правительства, сократив количество министерств с 24 до 17 и упразднив должности шести вице-премьеров. По требованию губернатора также проводится оптимизация штатной численности сотрудников органов власти, к сегодняшнему дню в них сократили почти 1,5 тыс. человек.

Сергей Толмачев, Воронеж