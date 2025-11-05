В Татарстане ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа

На отдельных территориях Ютазинского и Бавлинского районов Татарстана объявлен карантин из-за угрозы распространения птичьего гриппа. Соответствующий указ подписал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Заражение зафиксировано в фермерском хозяйстве и личном подсобном хозяйстве в Дым-Тамакском сельском поселении Ютазинского района. Вокруг очагов инфекции установлены три зоны с особыми ограничениями.

В самих очагах полностью запрещены ввоз и вывоз птицы, яиц, кормов и продукции птицеводства, а также убой и посещение хозяйств посторонними. В угрожаемой зоне радиусом 5 км введен запрет на перемещение птицы, выгул, проведение ярмарок и торговли. В зоне наблюдения (до 100 км) усилен ветеринарный контроль.

Анна Кайдалова