На пост главы Частинского округа претендуют два человека

Документы на участие в конкурсе на замещение должности главы Частинского округа подали действующий руководитель муниципалитета Светлана Селиванова и заместитель начальника управления образования администрации Наталья Жуланова. Об этом сообщает газета «Звезда».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Светлана Селиванова

20 ноября кандидаты представят депутатам местной думы свои программы развития округа.

Светлана Селиванова возглавляет Частинский округ с октября 2019 года. До этого она занимала должности спикера местного земского собрания, директора центра занятости Частинского района.