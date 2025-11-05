Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На пост главы Частинского округа претендуют два человека

Документы на участие в конкурсе на замещение должности главы Частинского округа подали действующий руководитель муниципалитета Светлана Селиванова и заместитель начальника управления образования администрации Наталья Жуланова. Об этом сообщает газета «Звезда».

Светлана Селиванова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

20 ноября кандидаты представят депутатам местной думы свои программы развития округа.

Светлана Селиванова возглавляет Частинский округ с октября 2019 года. До этого она занимала должности спикера местного земского собрания, директора центра занятости Частинского района.