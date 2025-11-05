Продажи воды и молока на Кавказе выросли благодаря цифровой маркировке

Продажи легальной бутилированной воды и молочной продукции на Северном Кавказе в 2025 году демонстрируют разнонаправленную динамику, что связано в первую очередь с внедрением системы цифровой маркировки и распределением каналов сбыта. Об этом сообщил директор по защите оборота легальной продукции ЦРПТ Максим Курганский в рамках Межрегиональной онлайн-конференции ИД «КоммерсантЪ» «(Не)добросовестные практики на потребительском рынке. Потенциал Кавказа по легализации оборота продукции», которая прошла в Ставрополе на базе краевой Торгово-промышленной палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Барыбина Фото: Татьяна Барыбина

Рост продаж питьевой воды в регионах заметен особенно ярко: в Кабардино-Балкарии продажи выросли на 32% в натуральном выражении и на 44% в денежном (до 197,2 млн руб.), а число точек продаж увеличилось на 38%, до 889. В Карачаево-Черкесии продажи воды выросли на 39% в натуральном объеме и на 64% в деньгах (до 235,5 млн руб.), число точек достигло 852. Самые значительные приросты в воде зафиксированы в Дагестане: продажи выросли в 2,6 раза в натуральном и в 3,3 раза в денежном выражении, до 593,6 млн руб., а число торговых точек увеличилось на 53%, до 909 пунктов реализации. В Северной Осетии продажи выросли на 34% в объеме и на 46% в деньгах, в Ставропольском крае выросли на 9% в объеме и 20% в денежном выражении при увеличении количества торговых точек на 23% до рекордных 9852. Исключение составила Ингушетия, где рынок бутилированной воды сократился на 7% в объеме и на 15% в деньгах, а число точек реализации упало на 3% — до 100 точек. В Чечне продажи выросли на 30% в натуральном выражении, но увеличились лишь на 13% в деньгах, точки торговли выросли на 26% до 130.

С молочной продукцией ситуация менее однозначна. В Кабардино-Балкарии продажи молока выросли на 5% в объеме и на 24% в деньгах, число торговых точек увеличилось на 29%, до 398. В Карачаево-Черкесии и Дагестане рост натуральных продаж составил 9% и 16%, денежные — 26% и 39%, число точек соответственно возросло умеренно. Северная Осетия отметилась ростом продаж молочной продукции на 12% в объеме и на 35% в денежном выражении. В Ставропольском крае продажи молока выросли минимально — на 1% в объеме и на 16% в деньгах при росте числа точек на 9%. Ингушетия показала падение объема молока на 19% и незначительный рост выручки на 3%, а количество точек сократилось на 16%. Отдельная аномалия выявлена в Чеченской Республике: здесь продажи молока в натуральном выражении рухнули на 64%, в денежном — на 53% несмотря на то, что число торговых точек в три раза увеличилось до 129.

Эксперт связывает такую динамику с переходом на цифровую маркировку, которая позволяет выявлять нелегальный оборот и очистить рынок от неучтенной продукции. Максим Курганский подчеркнул, что маркировка выявила десятки нелегальных производителей, особенно на рынке воды и молока. В регионах, где доступность легальной продукции выше, наблюдается стабильный рост продаж и расширение числа торговых точек, в то время как дефицит компаний и высокая доля серого рынка тормозят развитие. Так, в Дагестане и Ставропольском крае интеграция производственных и торговых данных позволила выявить и остановить операции нелегального производства молочных продуктов, что способствует увеличению доли легального сегмента на рынке.

Станислав Маслаков